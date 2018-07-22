Тухель рассказал о приоритетах ПСЖ на трансферном рынке

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Тухель рассказал о приоритетах ПСЖ на трансферном рынкеНовоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о приоритетах своего клуба на трансферном рынке.

"Мы потеряли Юри Берчиче, мы должны его заменить. Дани Алвес получил травму и был проперирован... Менье вернется из отпуска только 6-го августа. Мы начинаем новый сезон 12-го августа. Мы не сможем на него рассчитывать. Мы должны найти решение проблем на этих позициях. Мы также должны заменить Тьяго МоттуНе только как игрока, но и как личность. Мы должны сначала подумать о поиске усилений этих трех позиций", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар поделился ожиданиями от старта нового сезона. | soccernews.ru

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