Тухель рассказал о приоритетах ПСЖ на трансферном рынке

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о приоритетах своего клуба на трансферном рынке.

" Мы потеряли Юри Берчиче, мы должны его заменить. Дани Алвес получил травму и был проперирован... Менье вернется из отпуска только 6-го августа. Мы начинаем новый сезон 12-го августа. Мы не сможем на него рассчитывать. Мы должны найти решение проблем на этих позициях. Мы также должны заменить Тьяго Мотту. Не только как игрока, но и как личность. Мы должны сначала подумать о поиске усилений этих трех позиций ", - цитирует наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Неймар поделился ожиданиями от старта нового сезона. | soccernews.ru