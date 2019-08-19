Тухель рассказал о ситуации с возможным уходом Неймара из ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель прояснил ситуацию с будущим в клубе бразильского форварда Неймара.

"Неймар останется, если мы не найдём ему замену. В таком случае у нас будет игрок, который поможет команде побеждать", - цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, что "Реал" и "Барселона" ведут борьбу за 27-летнего футболиста, который хочет покинуть ПСЖ и вернуться в Испанию до закрытия летнего трансферного окна.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан ещё на три сезона.

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