Тухель рассказал о степени серьёзности травмы Неймара

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал повреждение, полученное нападающим Неймаром во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против "Истанбула".

"Надеюсь, травма несерьёзная. Нужно дождаться результатов обследования в четверг. У него что-то с приводящей мышцей бедра", - сказал Тухель в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что звёздный бразилец покидал поле в слезах, поэтому появились подозрения, что у него серьёзные проблемы.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 5 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: ПСЖ победил "Истанбул Башакшехир" благодаря дублю Кина. | http://soccernews.ru