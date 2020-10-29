Тухель рассказал о степени серьёзности травмы Неймара
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал повреждение, полученное нападающим Неймаром во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против "Истанбула".
"Надеюсь, травма несерьёзная. Нужно дождаться результатов обследования в четверг. У него что-то с приводящей мышцей бедра", - сказал Тухель в интервью пресс-службе УЕФА.
Напомним, что звёздный бразилец покидал поле в слезах, поэтому появились подозрения, что у него серьёзные проблемы.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ 5 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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