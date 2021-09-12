Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель рассказал о своем понимании "атакующего футбола".

"Что есть защитный или атакующий футбол? Я думаю, об этом можно спорить часами, неделями и, в конце концов, годами.

Для меня этот вопрос больше об активности игры. Если посмотреть на финал Лиги чемпионов, то мы не так много владели мячом, и, конечно, нам приходилось защищаться из-за качества игры "Манчестер Сити". Но мы не были пассивными. Мы никогда не ставили "автобус" перед воротами.

Если игра активна, она привлекательна. Поэтому вам нужно иметь ответы на все вопросы, и вы должны уважать сильные стороны и стратегию вашего соперника.

При этом иногда мы много владеем мячом, но это не похоже на действительно атакующую игру. У меня было несколько игр в Париже с "Пари Сен-Жермен" с невероятным показателем владения, но мы не могли ускориться, мы не могли разбежаться. Казалось, что мы контролировали игру, но это вовсе не было похоже на атакующий футбол.

Так что же такое атакующий футбол? Команды Клоппа – и Дортмунд ("Боруссия"), и "Ливерпуль" – в последние годы были одними из лучших в плане перехода из обороны в атаку. Иногда они плохо владели мячом, но потом следовали эти быстрые атаки... И при этом после того, как они глубоко защищались.

Все здесь взаимосвязано. Я явно на стороне ван Гала. Важно, чтобы игра была привлекательной, активной, интенсивной, и вы могли показать это во всех аспектах – и в обороне, и в атаке", – сказал немецкий специалист.

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