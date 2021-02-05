Тухель рассказал о травме Тьяго Силвы

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Тухель рассказал о травме Тьяго Силвы

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель дал комментарии по поводу повреждения защитника своей команды Тьяго Силвы.

"Не думаю, что он восстановится к следующему матчу, поскольку до него осталось всего два дня. Пока не могу назвать точный диагноз. Он ходил с большой повязкой на ноге. Вскоре будет более детальное обследование", - приводит слова Тухеля официальный сайт "синих".

Напомним, что, по предварительным данным, у бразильского футболиста возникли проблемы с мышцами бедра.

В текущем сезоне 36-летний Силва сыграл за "Челси" 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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