Тухель рассказал о взаимоотношениях с Неймаром

Наставник ПСЖ Томас Тухель сказал, что не позволит нападающему Неймару расслабляться в этом сезоне. Об этом сообщает Goal.



Напомним, летом 2019 года бразилец хотел покинуть команду, однако в итоге остался в парижском клубе.



"То, что он остался, было не моим и не его решением. Наши отношения не изменились. Я знал, что он хотел уйти, он знал, что я против этого. Однако я не решал эти вопросы, и он это понимал.



Все это никак не повлияло на наши взаимоотношения.



Неймар - хороший парень, хоть это и не видно со стороны. Он хороший человек, с ним приятно общаться. Когда вся эта история закончилась, я сказал: "Думаешь, самое сложное позади, но теперь тебе придётся работать со мной. И я не позволю тебе расслабиться. Всё самое сложное впереди", - сказал Тухель.

В 5 матчах за ПСЖ в этом сезоне футболист забил 4 гола. Контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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