Тухель рассказал об адаптации Лукаку в "Челси"

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Тухель рассказал об адаптации Лукаку в "Челси"

Фото: инстаграм Лукаку\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель рассказал об адаптации бельгийского форварда Ромелу Лукаку в стане "синих",

"Мы должны проявить терпение. Мы требуем наших форвардов играть очень интенсивно, на что тоже стоит обращать внимание при оценке их игры.

Есть команды, которые в значительной степени полагаются на одного бомбардира, но есть команды, которые полагаются на большее количество игроков. Оба способа работают, мы хотим привести Ромелу в лучшую ситуацию. Это непрерывный процесс.

Доверие по-прежнему есть, потому что он доказал в тех клубах, где он был, что он тот парень, который наносит последний штрих в конце атак.

Разочарование – неподходящее слово, но я почти уверен, что он и сам хотел с самого начала забивать много голов", - сказал немецкий специалист.

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