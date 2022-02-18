Тухель рассказал об адаптации Лукаку в "Челси"
Фото: инстаграм Лукаку\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель рассказал об адаптации бельгийского форварда Ромелу Лукаку в стане "синих",
"Мы должны проявить терпение. Мы требуем наших форвардов играть очень интенсивно, на что тоже стоит обращать внимание при оценке их игры.
Есть команды, которые в значительной степени полагаются на одного бомбардира, но есть команды, которые полагаются на большее количество игроков. Оба способа работают, мы хотим привести Ромелу в лучшую ситуацию. Это непрерывный процесс.
Доверие по-прежнему есть, потому что он доказал в тех клубах, где он был, что он тот парень, который наносит последний штрих в конце атак.
Разочарование – неподходящее слово, но я почти уверен, что он и сам хотел с самого начала забивать много голов", - сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18