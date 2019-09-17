Тухель рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ - "Реал" в Лиге чемпионов

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Тухель рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ - "Реал" в Лиге чемпионов

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал, чего ждет от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Об этом сообщается в твиттере журналиста Джонатана Джонсона.

"Мы должны больше атаковать, быть активными, иначе "Реал" будет слишком часто владеть мячом. Я хочу, чтобы команда была быстрой и агрессивной. Матч будет непростым, однако это невероятное противостояние.

Возможно, завтра будет играть Мауро Икарди и Шупо-Мотинг. Очевидно, что и нам и "Реалу" недостает некоторых игроков, но я уверен в своих футболистах", - сказал Тухель.

Напомним, матч Матч ПСЖ - "Реал" состоится завтра, 18 сентября в Парижа. Встреча пройдет на стадионе "Парк де Пренс" и начнется в 22:00 (мск).

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