Тухель рассказал, почему Хаверц и Зиеш остались в запасе на матч с "Саутгемптоном"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Саутгемптоном" со счетом 3:1 в матче седьмого тура АПЛ.

"Я рад за Росса Баркли — он вышел на замену и сделал то, что был должен. Он отдал фантастическую передачу на Аспиликуэту, после прострела которого был забит гол, зарабатывал стандарты и много сделал в игре. Он находил свободные пространства, добавлял команде энергии и отлично вошел в игру. Он здорово показал себя в Турине, где организовал для Лукаку наш лучший шанс, и отлично сыграл в Кубке лиги.

Сейчас Рубен Лофтус-Чик и Росс не ощущают давления. Они получают возможность проявить себя и чувствуют нашу поддержку. Возможно, всего шесть недель назад они не могли представить, что будут получать столько игрового времени и вносить важный вклад в действия команды. Они находятся в отличном настроении, не испытывают давления и всегда готовы прийти на помощь.

Мы всегда делаем все необходимое, чтобы поддерживать игроков в наилучшей форме, но в какой-то момент, после множества упущенных шансов, мы должны признать, что Кай и Хаким находятся не в лучших кондициях. Возможно, в этом даже нет их вины, но сейчас им необходимо работать и сражаться за место в составе.

В определенный период, после предсезонной подготовки, они оказывали решающее влияние на игру команды, но после этого они немного растеряли уверенность в своих силах. Мы не прекратим работать над их формой, но это нормальный процесс. В этом нет серьезных проблем, но, поскольку наша основная задача состоит в том, чтобы побеждать, мы не можем не учитывать то, в каком состоянии находятся игроки", – сказал немецкий специалист.

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