Тухель рассказал, почему Лукаку не попал в заявку на матч с "Ливерпулем"

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель объяснил, почему он принял решение не включать бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в заявку на матч 21-го чемпионата Англии с "Ливерпулем" (2:2).

"История с интервью Лукаку получилась слишком громкой. К тому же, все это произошло за пару дней до матча, поэтому я принял данное решение в интересах команды. Нам нужно было сосредоточиться на подготовке к игре. Это было сложное, но необходимое решение", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

Ранее Лукаку заявил, что он недоволен своим положением в "Челси" и хочет вернуться в "Интер".

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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