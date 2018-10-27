Тухель решил усадить Буффона в запас ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель решил усадить вратаря Джанлуиджи Буффона в запас.

В преддверии матча 11-го тура чемпионата Франции против "Марселя" наставник парижан сообщил прессе, что в ближайшем поединке ворота команды будет защищать Альфонс Ареоля.

Стоит отметить, что для 40-летнего Буффона это будет уже вторая игра на скамейке запасных. Ранее он так и не вышел на поле во встрече с "Амьеном".

Матч "Марсель" - ПСЖ состоится в воскресенье, 28 октября, в 23:00 по московскому времени.

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