Тухель резко ответил Мбаппе, недовольному заменой

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Тухель резко ответил Мбаппе, недовольному заменойГлавный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о поведении нападающего Килиана Мбаппе в матче чемпионата Франции против "Монпелье" (5:0).

Напомним, футболист был заменен в середине второго тайма. Мбаппе не понравилось это, поэтому, уходя с поля, он проигнорировал Тухеля. 

 

"Я тренер, и я решаю, кого выпускать, а кого заменять. Мбаппе умный и знает, что делать. Он не любит выходить на замену и быть замененным.

Это не очень хорошие моменты, но с этим сталкиваются все клубы. Это плохо влияет на психологическое состояние команды.

Мне обидно, что так происходит", - цитирует Goal Тухеля.

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