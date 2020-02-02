Тухель резко ответил Мбаппе, недовольному заменой
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о поведении нападающего Килиана Мбаппе в матче чемпионата Франции против "Монпелье" (5:0).
Напомним, футболист был заменен в середине второго тайма. Мбаппе не понравилось это, поэтому, уходя с поля, он проигнорировал Тухеля.
"Я тренер, и я решаю, кого выпускать, а кого заменять. Мбаппе умный и знает, что делать. Он не любит выходить на замену и быть замененным.
Это не очень хорошие моменты, но с этим сталкиваются все клубы. Это плохо влияет на психологическое состояние команды.
Мне обидно, что так происходит", - цитирует Goal Тухеля.
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|Амьен
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|22
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|20
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|22
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