Тухель: "С нетерпением жду момента, когда смогу начать работу с ПСЖ"

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Тухель: "С нетерпением жду момента, когда смогу начать работу с ПСЖ"
Новый главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал назначение на пост наставника парижского клуба.

"Я очень благодарен ПСЖ за доверие. С нетерпением жду момента, когда смогу начать работу. Уже первая встреча с руководством ПСЖ доказало, что меня очень хотят видеть в клубе. Я рад этому.

Я прибыл сюда со своими помощниками, чтобы побеждать. Я хочу, чтобы команда играла в атакующий футбол. Для этого у меня в распоряжении есть потрясающие игроки. Я хочу, чтобы каждый матч для футболистов имел одинаково важное значение. Не боюсь тренировать клуб такого уровня. Я общался с Неймаром и считаю его одним из лучших футболистом мира", - приводит слова Тухеля официальный твиттер клуба.

Напомним, что 44-летний Тухель подписал с ПСЖ контракт до лета 2020 года.

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