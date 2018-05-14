Тухель: "С нетерпением жду возможности поработать с лучшими игроками мира"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал первый комментарий после своего назначения на новую должность.

" С большой радостью, гордостью и амбициями я присоединяюсь к этому великому всемирно известному футбольному клубу, которым является ПСЖ. Я с нетерпением жду возможности поработать с этими великими игроками, часть из которых являются одними из лучших на планете. С моими помощниками мы сделаем все, чтобы помочь команде продемонстрировать свой потенциал и выйти на самый высокий международный уровень. ПСЖ обладает необычайным потенциалом, и это самая захватывающая задача, с которой я встречался. Я также с нетерпением жду визита на "Парк де Пренс" - легендарный европейский стадион с фантастической атмосферой ", - цитирует наставника парижан официальный сайт его клуба.

Напомним, ПСЖ подписал с Тухелем двухлетний контракт. | soccernews.ru