Тухель: "С уважением отношусь к работе Лэмпарда"

Томас Тухель, который вчера официально стал главным тренером "Челси" дал комментарий по поводу своего назначения.

"Хочу поблагодарить "Челси" за оказанное мне и моему штабу доверие. И хочу отметить, что мы все очень уважаем работу, проделанную Фрэнком Лэмпардом.

Очень жду знакомства со своей новой командой, чтобы стать участником самого захватывающего футбольного турнира.Благодарен, что стал частью этой семьи – ощущения неописуемые", – приводит слова специалиста официальный сайт Челси.