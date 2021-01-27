Тухель: "С уважением отношусь к работе Лэмпарда"

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Тухель: "С уважением отношусь к работе Лэмпарда"Томас Тухель, который вчера официально стал главным тренером "Челси" дал комментарий по поводу своего назначения. 

"Хочу поблагодарить "Челси" за оказанное мне и моему штабу доверие. И хочу отметить, что мы все очень уважаем работу, проделанную Фрэнком Лэмпардом.

Очень жду знакомства со своей новой командой, чтобы стать участником самого захватывающего футбольного турнира.Благодарен, что стал частью этой семьи – ощущения неописуемые", – приводит слова специалиста официальный сайт Челси.

Как сообщалось ранее, Тухель подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года. Он стал первым немецким тренером в истории "Челси".

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