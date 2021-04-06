Тухель считает, что у "Челси" высокие шансы пройти "Порту" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Тухель считает, что у "Челси" высокие шансы пройти "Порту" в 1/4 финала Лиги ЧемпионовФото: Твиттер @ChelseaFC 
Наставник "Челси" Томас Тухель высказался касательно предстоящей встречи с "Порту" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.

"Наш соперник заслуженно обыграл "Ювентус", теми двумя матчами они сделали серьезное заявление. В игре "Порту" отлично сочетается глубокая оборона и высокий прессинг. В матче с туринцами им удалось много забить и создать достаточно опасных моментов. У этого клуба богатые победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти "Порту", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Порту" и "Челси" пройдет в среду, 7 апреля, в испанской Севилье. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Читать также: УЕФА назначил судей на матчи "Бавария" - ПСЖ и "Порту" - "Челси" | http://soccernews.ru

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