Тухель серьёзно помог своей домработнице перед уходом из ПСЖ

Фото инстаграм "Челси"

СМИ узнали о благотворительных поступках наставника лондонского "Челси" Томаса Тухеля.

По информации RMC Sport, перед уходом из ПСЖ немецкий специалист серьёзно помог своей домработнице.

Тухель оплатил операцию на сердце для ребёнка женщины, а также купил ей дом в Филиппинах, откуда она родом.

Напомним, что тренер покинул ПСЖ в декабре 2020 года, а уже в январе он возглавил "Челси".

Не пропустите: Тухель высказался о будущем Рюдигера в "Челси". | http://soccernews.ru