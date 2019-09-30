Тухель сказал, что Мбаппе сможет сыграть в матче с "Галатасараем"

Наставник ПСЖ Томас Тухель сказал, что нападающий команды Килиан Мбаппе, возможно, примет участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



"Мбаппе может появиться в основе или выйти на замену, но все 90 минут он пока не готов выступать.



Атмосфера на стадионах Турции всегда невероятна. Нам важно быть уверенными в таких условиях. Не думаю, что турецкие болельщики как то могут на нас повлиять", - сказал Тухель.

Матч "Галатасарай" - ПСЖ пройдет завтра, 1 октября, в Стамбуле. Начало встречи - в 22:00 мск.

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