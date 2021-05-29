Тухель спародировал Гвардиолу на тренировке "Челси"

Теги манчестер ситичелсихосеп гвардиолатомас тухель

Тухель спародировал Гвардиолу на тренировке "Челси"Фото: фан-инстаграм Тухеля

Наставник "Челси" Томас Тухель решил спародировать тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

На занятиях с командой Тухель решил показать типичное для Гвардиолы эмоциональное жестикулирование. Позже он заметил, что его снимают и поулыбался на камеру.

Напомним, что сегодня, 29 мая, "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

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