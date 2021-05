Тухель спародировал Гвардиолу на тренировке "Челси"

Фото: фан-инстаграм Тухеля

Наставник "Челси" Томас Тухель решил спародировать тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

На занятиях с командой Тухель решил показать типичное для Гвардиолы эмоциональное жестикулирование. Позже он заметил, что его снимают и поулыбался на камеру.

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression



The look when he sees the camera is golden pic.twitter.com/rVLoBrLEzW