Тухель спародировал Гвардиолу на тренировке "Челси"

Фото: фан-инстаграм Тухеля

Наставник "Челси" Томас Тухель решил спародировать тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

На занятиях с командой Тухель решил показать типичное для Гвардиолы эмоциональное жестикулирование. Позже он заметил, что его снимают и поулыбался на камеру.

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression



The look when he sees the camera is golden pic.twitter.com/rVLoBrLEzW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 29, 2021

Напомним, что сегодня, 29 мая, "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

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