Тухель спародировал Гвардиолу на тренировке "Челси"
Фото: фан-инстаграм Тухеля
Наставник "Челси" Томас Тухель решил спародировать тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.
На занятиях с командой Тухель решил показать типичное для Гвардиолы эмоциональное жестикулирование. Позже он заметил, что его снимают и поулыбался на камеру.
Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 29, 2021
The look when he sees the camera is golden pic.twitter.com/rVLoBrLEzW
Напомним, что сегодня, 29 мая, "Челси" встретится с "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.
Читайте также: "Манчестер Сити" против "Челси": разбираем главные аспекты предстоящего финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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