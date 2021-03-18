Тухель стал рекордсменом "Челси"

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Тухель стал рекордсменом "Челси"

Фото официальный твиттер УЕФА

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель установил новый клубный рекорд, сообщает Opta.

"Синие" после назначения немца не проиграли в 13 матчах подряд - это лучшая серия для тренера-дебютанта.

Под руководством Тухеля команда 9 раз победила и четырежды сыграла вничью.

"Челси" идёт на четвёртом месте в АПЛ и впервые за 7 лет вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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