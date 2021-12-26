Тухель требует вернуть правило пяти замен в АПЛ

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель потребовал у АПЛ вернуть правило пяти замен на фоне решения продолжать играть матчи несмотря на коронавирусную ситуацию.

"У нас такая же ситуация, как и у остальных. У нас есть поводы для беспокойства, поскольку мы не только футболисты и тренеры, а еще и отцы, у нас есть семьи, члены которых тоже обеспокоены.

Но нам посчастливилось сохранить работы, заниматься тем, что мы любим больше всего, так что ситуация неоднозначная. И я впечатлен тем, как команда воспринимает происходящее.

Вы отлично знаете, что у нас было семь положительных тестов за три дня, когда мы готовились играть с "Вулверхэмптоном". В связи с этим я бы хотел, чтобы мы добивались введения правила пяти замен, потому что оно было придумано для защиты футболистов, когда пандемия только началась.

Думаю, ситуация очень серьезная и трудная, так что раз уж мы решили продолжать играть, то должны хотя бы иметь возможность делать пять замен, чтобы управлять нагрузкой на игроков", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Сергей Ребров высказался о развитии футбола в Украине. | http://soccernews.ru