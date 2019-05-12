Тухель: "У Неймара недостаточно качеств, чтобы быть капитаном ПСЖ"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что бразильский нападающий Неймар не может быть капитаном парижского клуба.
"Капитанами ПСЖ являются Тьяго Силва и Маркиньос. Они оба великолепны. Неймар является потрясающим игроком, но у него недостаточно качеств, чтобы быть капитаном команды. Не понимаю, почему вообще поднимается этот вопрос", - приводит слова Тухеля Eurosport.
Напомним, что за последние несколько дней Неймар ударил болельщика "Ренна" после поражения команды в финале Кубка Франции, а также подрался с одноклубником полузащитником Юлианом Дракслером.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналдо: "Неймар не продаётся". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Адвокат: "Кокорин не будет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО"
-
Агент: "Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но "Спартак" отказал"
-
Денисов может покинуть "Локомотив" летом
-
ПАОК оформил золотой дубль
-
Тухель: "У Неймара недостаточно качеств, чтобы быть капитаном ПСЖ"
-
1
Агент: "Предлагал Федуну вернуть Карреру после поражения "Спартака" от "Арсенала"
-
Главные новости дня: 11 мая
-
Симеоне сравнил Роналду с Месси
-
Месси сбрил бороду после разгромного поражения "Барселоны" в матче с "Ливерпулем"
-
"Ливерпуль" опубликовал проморолик к матчу, который может принести чемпионство
-
"Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)
-
Главный тренер "Анже" заступился за Неймара
-
"Милан" обыграл "Фиорентину" в гостевом матче 36-го тура Серии А (видео гола)
-
Экс-игрок "Рубина" Бауэр может перейти в "Зенит"
-
ПСЖ может продать сына легендарного футболиста в "Кристал Пэлас"
-
"Ним" минимально обыграл "Монако"
-
Лебеф: "Суарес - жулик и жалобщик"
-
"Кальяри" - "Лацио" - 1:2 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)
-
"Манчестер Сити" готов продать нападающего Жезуса для покупки Фелиша
-
Аленичев: "Пока не могу ответить на вопрос, насколько сильно я виноват в вылете в ФНЛ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Анжер
|36
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|35
|25