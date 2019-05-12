Тухель: "У Неймара недостаточно качеств, чтобы быть капитаном ПСЖ"

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Тухель: "У Неймара недостаточно качеств, чтобы быть капитаном ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что бразильский нападающий Неймар не может быть капитаном парижского клуба.

"Капитанами ПСЖ являются Тьяго Силва и Маркиньос. Они оба великолепны. Неймар является потрясающим игроком, но у него недостаточно качеств, чтобы быть капитаном команды. Не понимаю, почему вообще поднимается этот вопрос", - приводит слова Тухеля Eurosport.

Напомним, что за последние несколько дней Неймар ударил болельщика "Ренна" после поражения команды в финале Кубка Франции, а также подрался с одноклубником полузащитником Юлианом Дракслером.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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