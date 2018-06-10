Тухель убедил Неймара остаться в ПСЖ

Теги неймарпсж

Тухель убедил Неймара остаться в ПСЖГлавный тренер ПСЖ Томас Тухель убедил форварда своей команды Неймара провести еще минимум один сезон на "Парк де Пренс".

Так, по сведениям испанской прессы, во время встречи, которая состоялась между наставником парижан и ее ведущим нападающим в Лондоне в начале текущей неделе, немецкий специалист заверил бразильца, что в новом сезоне чемпионы Франции будут претендовать на победу во всех турнирах.

Напомним, СМИ узнали о встрече Неймара с представителями Неймара. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов