Тухель установил клубный рекорд "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель переписал историю клуба, сообщает Opta.

Под руководством немца "синие" сумели выйти в финалы Лиги Чемпионов, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Действующий наставник "Челси" добился соответствующих показателей за 350 дней.

Ранее ни одному тренеру "аристократов" не удавалось подобное в столь короткий срок.

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