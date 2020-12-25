Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
Немецкий тренер Томас Тухель переписал историю чемпионата Франции, сообщает GFFN.
У 47-летнего наставника 75,6% выигранных матчей у руля ПСЖ - это лучший результат по проценту побед с одной командой в Лиге 1.
Накануне ряд СМИ написали об увольнении Тухеля, однако парижане до сих пор не подтвердили официально отставку тренера.
Ожидается, что ПСЖ возглавит Маурисио Почеттино, последним клубом которого был "Тоттенхэм".
Не пропустите: СМИ узнали новые подробности увольнения Тухеля из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13