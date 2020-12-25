Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой

Немецкий тренер Томас Тухель переписал историю чемпионата Франции, сообщает GFFN.

У 47-летнего наставника 75,6% выигранных матчей у руля ПСЖ - это лучший результат по проценту побед с одной командой в Лиге 1.

Накануне ряд СМИ написали об увольнении Тухеля, однако парижане до сих пор не подтвердили официально отставку тренера.

Ожидается, что ПСЖ возглавит Маурисио Почеттино, последним клубом которого был "Тоттенхэм".

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