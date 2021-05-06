Тухель установил рекорд в противостоянии с "Реалом"

Фото официальный сайт УЕФА

Наставник "Челси" Томас Тухель стал первым тренером, сыгравшим 6 матчей против мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов и не потерпевшим ни одного поражения.

Как сообщает официальный твиттер УЕФА, команды немца 4 раза играли вничью со "сливочными" и дважды их побеждали.

В среду "Челси" дома взял верх над "Реалом" (2:0) в ответном полуфинале ЛЧ и выбил соперника из турнира.

До "синих" Тухель возглавлял ПСЖ, дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".

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