Тухель вновь раскритиковал футбольный календарь

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Тухель вновь раскритиковал футбольный календарь

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель в очередной раз в негативном свете высказался о футбольном календаре и его последствиях.

"Сейчас стало важно количество, а не качество. Зрители хотят смотреть качественный футбол, на футболистов, которые показывают максимум, а для этого они должны быть здоровыми, отдохнувшими, не травмированными.

Календарь должен быть менее плотным. У нас за год где-то 67 матчей, есть еврокубки, отбор на чемпионат мира, еще какие-то матчи. Это требует огромных усилий", – сказал Тухель.

В данный момент "Челси" располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 47 очков после 24-х сыгранных матчей.

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