Тухель вновь высказал свое недовольство политикой АПЛ по поводу правила пяти замен

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель после победы над "Астон Виллой" (3:1) в 19-м туре АПЛ вновь выразил свое недовольство по поводу отсутствия правила пяти замен в АПЛ.

– Нужно ли разрешить делать пять замен?

– Конечно.

– Разрешат ли?

– Ни единого шанса. Мы единственные, кто играет зимой когда у всех перерыв, и мне это нравится, но мы не защищаем футболистов. Во всех остальных чемпионатах допустимы пять замен. А потом мы играем с их клубами в Лиге чемпионов. Это немного раздражает, и конца этому не видно.

Дальше мы сыграем против "Брайтона" – будет физически жесткая игра, потом у нас два матча против "Тоттенхэма", вылетевшего из еврокубков и полностью сосредоточенного на АПЛ и Кубке лиги, – сказал немецкий специалист.

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