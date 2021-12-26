Тухель вновь высказал свое недовольство политикой АПЛ по поводу правила пяти замен
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель после победы над "Астон Виллой" (3:1) в 19-м туре АПЛ вновь выразил свое недовольство по поводу отсутствия правила пяти замен в АПЛ.
– Нужно ли разрешить делать пять замен?
– Конечно.
– Разрешат ли?
– Ни единого шанса. Мы единственные, кто играет зимой когда у всех перерыв, и мне это нравится, но мы не защищаем футболистов. Во всех остальных чемпионатах допустимы пять замен. А потом мы играем с их клубами в Лиге чемпионов. Это немного раздражает, и конца этому не видно.
Дальше мы сыграем против "Брайтона" – будет физически жесткая игра, потом у нас два матча против "Тоттенхэма", вылетевшего из еврокубков и полностью сосредоточенного на АПЛ и Кубке лиги, – сказал немецкий специалист.
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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