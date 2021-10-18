Тухель восхитился "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"

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Тухель восхитился "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о борьбе за титул АПЛ с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в этом сезоне.

"В последние годы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" показали, что являются эталоном в плане качества и стабильности.

За эти годы они показали нам, что требуется для того, чтобы стать чемпионом. Это была гонка двух команд, являющихся эталоном, и мы должны прибавить во всех аспектах своей игры – и в атаке, и в обороне", – сказал немецкий специалист.

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