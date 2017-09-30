Тухель возглавит "Баварию"

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Тухель возглавит "Баварию"

Руководство "Баварии" определилось с новым главным тренером. Как сообщает L'Equipe, мюнхенскую команду в ближайшее время возглавит бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель.

По сведениям издания, "Бавария" уже согласовала с 44-летним специалистом условия личного контракта. Вскоре о назначении будет объявлено официально.

Напомним, что в четверг "Рекордмастер" покинул Карло Анчелотти - с итальянцем расторгли соглашение из-за неудовлетворительных результатов.

Не пропустите: Нагельсманн отказался комментировать слухи о возможном назначении в "Баварию". | http://soccernews.ru

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