Тухель выиграл третий трофей с "Челси"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира, выиграв третий трофей под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля.

Ранее Тухель привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

48-летний Тухель возглавляет "Челси" с января 2021 года. Ранее он тренировал "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и ПСЖ.

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