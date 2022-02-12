Тухель вылечился от коронавируса

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Тухель вылечился от коронавируса

Фото твиттер "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель сдал отрицательный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Это позволило немецкому специалисту прилететь в Абу-Даби и присоединиться к команде в преддверии финала Клубного Чемпионата Мира.

Из-за болезни тренер "синих" пропустил два матча - против "Плимута" в Кубке Англии и полуфинал КЧМ с "Аль-Хилялем".

Сегодня в 19:30 по московскому времени "Челси" сыграет в финале турнира с бразильским "Палмейрасом".

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