Тухель высказался о Бензема

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Тухель высказался о Бензема

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель, в преддверии матча с мадридским "Реалом" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов, поделился мнением о нападающем королевского клуба Кариме Бензема.

"Что ж, не буду скучным, отказываясь выделять кого-то одного, и похвалю Карима Бензема. Два года назад он был одним из самых недооцененных игроков мира, на мой взгляд, но сейчас уже нет, видимо.

Он полностью заслужил все, что с ним случилось в последнее время, он уже столько лет является девяткой "Реала", и это говорит само за себя. И то, какую роль он сейчас играет в команде, являясь ее капитаном, очень впечатляет.

В "Эль Класико" можно было увидеть, что бывает, когда его нет на поле. Безусловно, это выдающийся игрок и личность. В то же время я сейчас несправедлив по отношению к Луке Модричу, Тони Кроосу и многим другим", – сказал немецкий специалист.

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