Тухель высказался о будущем Кавани в ПСЖ
Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями о возможном уходе из клуба нападающего Эдинсона Кавани.
"Я хочу, чтобы Кавани остался в команде. Для достижения наших целей было бы лучше иметь его в составе", - цитирует тренера Goal.com.
Напомним, что летом истекает контракт уругвайца с ПСЖ и он покинет клуб в качестве свободного агента.
Купить Кавани в январе готов мадридский "Атлетико", однако парижане опасаются, что не смогут подобрать ему достойную замену посреди сезона.
Не пропустите: "Атлетико" сделал предложение по трансферу Кавани. | http://soccernews.ru
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|Монако
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|Анжер
|20
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|11
|Ницца
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|12
|Страсбур
|20
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|13
|Бордо
|20
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|Брест
|20
|25
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|Сент-Этьен
|20
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|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
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|Амьен
|20
|18
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|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12