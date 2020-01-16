Тухель высказался о будущем Кавани в ПСЖ

Теги псжтомас тухельэдинсон кавани

Тухель высказался о будущем Кавани в ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями о возможном уходе из клуба нападающего Эдинсона Кавани.

"Я хочу, чтобы Кавани остался в команде. Для достижения наших целей было бы лучше иметь его в составе", - цитирует тренера Goal.com.

Напомним, что летом истекает контракт уругвайца с ПСЖ и он покинет клуб в качестве свободного агента.

Купить Кавани в январе готов мадридский "Атлетико", однако парижане опасаются, что не смогут подобрать ему достойную замену посреди сезона.

Не пропустите: "Атлетико" сделал предложение по трансферу Кавани. | http://soccernews.ru
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