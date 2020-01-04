Тухель высказался о будущем Паредеса и Кавани
Наставник ПСЖ Томас Тухель хотел бы сохранить в команде Леандро Паредеса и Эдинсона Кавани.
"Паредес часто играл в концовке 2019 года. Он продемонстрировал, что может быть важным футболистом и оказывать влияние на нашу игру. Про Кавани я говорил, что все трудности начались, когда он травмировался, поэтому он сбился с ритма. Однако он здесь и у него отличный настрой. Я доверяю Паредесу и Кавани, думаю, они не покинут клуб. Не стоит что-то выдумывать", - приводит слова Тухеля Goal.com.
В этом сезоне Паредес провел 15 игр, в которых отдал одну голевую передачу. На счету Кавани три гола в 11 матчах.
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