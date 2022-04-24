Тухель высказался о будущем Рюдигера

Фото: твиттер Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что немецкий защитник Антонио Рюдигер намерен покинуть английский клуб.

"Антонио хочет уйти из "Челси". Он сам сказал мне об этом. И я, и клуб сделали все, чтобы удержать его, но не можем сделать это из-за санкций. У нас связаны руки. Решение Рюдигера не является чем-то личным. Он является нашим ключевым игроком, поэтому данная ситуация разочаровывает. Нам будет очень не хватать его в будущем. Антонио является одним из лучших защитников в мире за последние полтора года", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер провел за "Челси" 47 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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