Тухель высказался о будущем Рюдигера в "Челси"

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Тухель высказался о будущем Рюдигера в "Челси"

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил надежду, что немецкий защитник Антонио Рюдигер останется в лондонском клубе.

"Надеюсь, что Антонио останется в "Челси". Он показывает отличный уровень футбола. Вопрос контракта не отвлекает Рюдигера от игры. Он всем доволен в "Челси". Думаю, что у него немного причин, чтобы задумываться о смене обстановки. Но это дело между ним и клубом. Я спокоен. Как будет, так и будет", — приводит Goal слова Тухеля.

В нынешнем сезоне 28-летний Рюдигер провел за "Челси" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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