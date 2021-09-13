Тухель высказался о форме Чилуэлла

Теги челситомас тухельбен чилуэлл

Тухель высказался о форме ЧилуэллаФото: инстаграм Чилуэлла/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о форме защитника Бена Чилуэлла.

"Да, ему было непросто – ведь он победил в Лиге чемпионов и хорошо провел концовку сезона, отыграв несколько решающих для нас матчей на высоком уровне. Чемпионат Европы сложился для него тяжело – он мог играть, но не играл, а если ты в составе, но не выходишь на поле и вообще не участвуешь в игре, это странное чувство.

Ему было трудно расслабиться и пережить личное разочарование от того, что он не выступил за сборную Англии. Когда Бен приехал сюда, я почувствовал, что он морально устал и переживает из-за сложившейся ситуации. Да, ему очень не повезло, но он должен принять это.

Маркос Алонсо был здесь всю предсезонку, воспользовался возможностью, очень помог нам, занял место Чилуэлла и справился со своей задачей. Мы говорили об этом, и он знает, что я сделал бы то же самое, если бы все было наоборот – они соперничают и понимают это.

Бен должен продолжать тренировки, быть терпеливым к себе и не форсировать события. К сожалению, в последних матчах АПЛ у нас было только три замены, иначе он бы появился на поле. Сейчас он в хорошей форме и может сыграть в любой момент", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Хабиб ярко отреагировал на фееричный дебют Роналду за "МЮ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ

Очередная потеря ЦСКА, неожиданное поражение "Динамо" и уверенная победа "Спартака": все результаты 7-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов