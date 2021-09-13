Тухель высказался о форме Чилуэлла
Фото: инстаграм Чилуэлла/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о форме защитника Бена Чилуэлла.
"Да, ему было непросто – ведь он победил в Лиге чемпионов и хорошо провел концовку сезона, отыграв несколько решающих для нас матчей на высоком уровне. Чемпионат Европы сложился для него тяжело – он мог играть, но не играл, а если ты в составе, но не выходишь на поле и вообще не участвуешь в игре, это странное чувство.
Ему было трудно расслабиться и пережить личное разочарование от того, что он не выступил за сборную Англии. Когда Бен приехал сюда, я почувствовал, что он морально устал и переживает из-за сложившейся ситуации. Да, ему очень не повезло, но он должен принять это.
Маркос Алонсо был здесь всю предсезонку, воспользовался возможностью, очень помог нам, занял место Чилуэлла и справился со своей задачей. Мы говорили об этом, и он знает, что я сделал бы то же самое, если бы все было наоборот – они соперничают и понимают это.
Бен должен продолжать тренировки, быть терпеливым к себе и не форсировать события. К сожалению, в последних матчах АПЛ у нас было только три замены, иначе он бы появился на поле. Сейчас он в хорошей форме и может сыграть в любой момент", – сказал немецкий специалист.
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