Тухель высказался о конфликте с Мбаппе

Наставник ПСЖ Томас Тухель, комментируя конфликт с нападающим своей команды Килианом Мбаппе, раскритиковал поведение игрока.

"Работать с Мбаппе нетрудно. Но он должен принимать замены и проявлять уважение к другим игрокам", - приводит слова Тухеля Get French Football News.

Напомним, что в концовке матча с "Монпелье" немецкий специалист заменил Мбаппе на Эрика Шупо-Мотинга.

Звёздный француз остался этим недоволен и проигнорировал тренера, который пытался с ним поговорить.

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