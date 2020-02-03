Тухель высказался о конфликте с Мбаппе



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал ситуацию с нападающим Килианом Мбаппе, с которым у него произошел конфликт во время матча 22-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (5:0).

"Между мной и Мбаппе нет ничего личного. То, что произошло, было между игроком, который недоволен заменой, и тренером, который посчитал, что данное действие необходимо", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Из-за поведения Мбаппе с ним провел беседу спортивный директор ПСЖ Леонардо. Форвард заявил, что ему не нравится отношение клуба. Он считает, что к нему относятся также, как и к любому другому игроку команды. Также ему не нравятся замены.

Не пропустите: Неймар отпраздновал день рождения за 2 дня до матча ПСЖ. | http://soccernews.ru