Тухель высказался о контракте Рюдигера
Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о ситуации с контрактом немецкого защитника команды Антонио Рюдигера.
"Он должен чувствовать доверие с нашей стороны количеством игрового времени.
Я не думаю, что ему нужно много слов, баловства, разговоров о кофе, приглашений на обед и всего остального.
Он настоящий профессионал. И Антонио всегда это доказывает. Он очень важен для команды.
Продление контракта — это не проблема. Он всегда супернадежен", — приводит слова Тухеля Daily Mail.
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