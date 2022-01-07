Тухель высказался о контракте Рюдигера

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Тухель высказался о контракте РюдигераФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о ситуации с контрактом немецкого защитника команды Антонио Рюдигера.

"Он должен чувствовать доверие с нашей стороны количеством игрового времени.

Я не думаю, что ему нужно много слов, баловства, разговоров о кофе, приглашений на обед и всего остального.

Он настоящий профессионал. И Антонио всегда это доказывает. Он очень важен для команды.

Продление контракта — это не проблема. Он всегда супернадежен", — приводит слова Тухеля Daily Mail.

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