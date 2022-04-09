Тухель высказался о Лукаку в "Челси"

Фото: твиттер Лукаку\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о прошлогоднем трансфере нападающего Ромелу Лукаку в стан "синих".

"Мы купили Ромелу, потому что верили в него. И до сих пор верим. Сложилось ли все так, как хотелось каждому из нас? Нет, конечно. Вины Ромелу в этих двух последних матчах нет, он даже не выходил в старте на эти игры.

В кубковых турнирах мы боремся до конца: сыграем в полуфинале Кубка Англии, мы были в финалах Кубка лиги и клубного чемпионата мира. Мы ведем борьбу за топ-3 в сложнейшей лиге мира. Мы пережили тяжелый результат матча с "Реалом" и не можем возлагать ответственность на одного игрока.

Мы работаем над улучшением ситуации. У нас были причины потратить такую сумму, у него были причины перейти в «Челси» и дополнить свою историю в этом клубе. Она продолжается. В футболе все может измениться за одно мгновение, у него уже был шанс добиться большого успеха. Нападающий может быстро переписать историю", – сказал немецкий специалист.

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