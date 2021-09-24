Тухель высказался о матчах против Гвардиолы

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о матчах против Хосепа Гвардиолы перед матчем с "Манчестер Сити" в рамках АПЛ.

"Не так давно говорили, что я не знаю, как победить Пепа. Но в любом случае это не только наше противостояние.

У нас же не теннис или шахматы. Сражаться будут наши команды против друг друга – причем на очень высоком уровне.

Честно говоря, последние три игры прошли с шансами 50 на 50.

Такое ощущение было до стартового свистка, и во время матчей я чувствовал, что игра могла завершиться с любым исходом. Когда игра равная, все решают мелкие детали.

Небольшие эпизоды могут дать преимущество, но при этом понадобится немного удачи", – сказал Тухель.

Игры между "Челси" и "Манчестер Сити" пройдет 25 сентября. Начало запланировано на 14:30 по московскому времени.

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