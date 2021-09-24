Тухель высказался о матчах против Гвардиолы
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о матчах против Хосепа Гвардиолы перед матчем с "Манчестер Сити" в рамках АПЛ.
"Не так давно говорили, что я не знаю, как победить Пепа. Но в любом случае это не только наше противостояние.
У нас же не теннис или шахматы. Сражаться будут наши команды против друг друга – причем на очень высоком уровне.
Честно говоря, последние три игры прошли с шансами 50 на 50.
Такое ощущение было до стартового свистка, и во время матчей я чувствовал, что игра могла завершиться с любым исходом. Когда игра равная, все решают мелкие детали.
Небольшие эпизоды могут дать преимущество, но при этом понадобится немного удачи", – сказал Тухель.
Игры между "Челси" и "Манчестер Сити" пройдет 25 сентября. Начало запланировано на 14:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18