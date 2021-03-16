Тухель высказался о невызове Кепы в сборную Испании

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Тухель высказался о невызове Кепы в сборную Испании

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель выразил поддержку вратарю команды Кепе Аррисабалаге, который не получил вызов в сборную Испании на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Это печальные новости для Кепы. Очевидно, что он является сильным вратарем. Подобные известия на него не влияют. Ему было бы легче, если бы он регулярно выходил на поле, но сейчас нашим первым номером является Менди. Кепа должен быть все время готов, что он и делает", - приводит слова Тухеля Goal.

В нынешнем сезоне 26-летний Кепа провел за "Челси" 8 матчей во всех турнирах и пропустил 8 мячей.

Не пропустите: Кепа готов покинуть "Челси". | http://soccernews.ru
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