Тухель высказался о положении Кепы в "Челси"

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Тухель высказался о положении Кепы в "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель пообещал представить новый шанс голкиперу Кепе Аррисабалаге.

"Важно понимать, что он не должен выступать на запредельном уровне. Я хочу, чтобы он просто провёл нормальный матч. Кепа просто должен продемонстрировать свой уровень - ни больше, ни меньше. У него большие цели и амбиции, что нормально для игрока "Челси". Со стороны казалось, что у него проблемы, возможно, на него давила сумма трансфера. Но правда в том, что это хороший и приятный парень, он открыт, трудолюбив и является качественным футболистом.

Сейчас у него новое начало. Тренерский штаб должен довести Кепу до предела возможностей, доверять ему и развить его сильные стороны. Мы рассчитываем на него, и нам нужны три сильных вратаря, чтобы достичь поставленных целей", - приводит слова Тухеля Sky Sports.

В текущем сезоне 26-летний Кепа сыграл за "Челси" 6 матчей и пропустил 8 голов.

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