Тухель высказался о поражении "Реалу"

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал домашнее поражение от мадридского "Реала" (1:3) в матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Тяжелое поражение. Один из худших первых таймов на "Стэмфорд Бридж" за то время, что я работаю тут. Мы провели его настолько далеко от наших стандартов, насколько это возможно, так что нельзя жаловаться на поражение. Нам нужно вернуться на свой уровень. Первый тайм стал повторением второго тайма игры с "Брентфордом" (1:4).

Надо настроиться на субботний матч, а не думать о поездке на "Бернабеу".

В перерыве мы изменили тактику и хотели все исправить, и я думал, что у "Реала" хватает уязвимых мест, но мы были очень далеки от того, что требуется.

Мы обсуждали все это пять дней назад. За пять дней у нас 7 пропущенных голов. Ничего не изменилось. Это тревожная ситуация", – сказал немецкий специалист.

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