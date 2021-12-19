Тухель высказался о потенциале Хаверца

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Тухель высказался о потенциале ХаверцаФото: инстаграм Хаверца/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о немецком хавбеке команде Кае Хаверце.

"Он очень старается. Нам не нужно напоминать ему, что следует забивать больше, потому что он играет на позиции нападающего или близко к этой позиции, то есть там, где игроки сами хотят забивать. Мы ото всех требуем голы и голевые передачи.

Он молод и все еще адаптируется. У него есть потенциал и характер для того, чтобы стать игроком топ-уровня в "Челси", однако он еще растет, и ему еще далеко до того, чтобы стать окончательно сформировавшимся футболистом.

Он еще очень молод, ему еще предстоит развиваться. Давайте не будем ждать слишком многого. Завтра у нас серьезное испытание матч с "Вулверхэмптоном", и кто знает, что будет", – сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне Хаверц забил 2 гола в 14 матчах АПЛ.

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