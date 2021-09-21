Тухель высказался о поведении Алонсо, который перестал поддерживать акцию BLM

Фото: инстаграм Маркоса Алонсо/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поделился мнением о решении испанского защитника лондонского клуба Маркоса Алонсо, который перестал вставать на одно колено в знак поддержки акции Black Lives Matter.

"Я полностью доверяю Маркосу. Он на 100 процентов настроен против любых проявлений расизма. Я не сомневаюсь в этом. Мы все против расизма. Мы вместе решили становиться на одно колено, но, возможно, нам пора действовать не так однообразно, чтобы обратить внимание на эту проблему. Алонсо - взрослый человек и он принял решение. Мы принимаем его позицию", - приводит слова Тухеля London Evening Standard.

30-летний Алонсо в нынешнем сезоне провел за "Челси" семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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