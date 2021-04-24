Тухель высказался о предстоящем противостоянии с "Реалом"

Фото: фанатский инстаграм Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Наставник "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

"На восстановление перед "Реалом" у нас всего 2 дня. Нужно работать крайне осторожно. "Реал" - главный клуб в Лиге Чемпионов за последние 10 лет, это очень особенная игра. И важно, что мы выйдем на матч с ощущением уверенности в себе, веры, что мы способны бороться на таком уровне", - приводит слова Тухеля ВВС.

Первая игра между "Реалом" и "Челси" пройдет в Мадриде 27 апреля. Ответный матч в Лондоне состоится 5 мая.

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