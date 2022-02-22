Тухель высказался о проблемах "Челси" с нападающими

Фото: инстаграм "Челси"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мнением о проблемах "синих" с нападающими на фоне ситуации с Ромелу Лукаку.

"Есть уже целая история с тем, что у нападающих в "Челси" возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов.

В моем понимании, "Челси" – команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам. Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне.

Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что сегодня, 22 февраля "Челси" примет на своем поле "Лилль" в рамках первого матча 1\8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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